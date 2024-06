Leichtathletik-DM 9,99 Sekunden - Ansah mit 100 Metern für die Sportgeschichte

„Man holt sich einen Rekord. Es kommt nicht einfach so. Man muss Tag für Tag hart trainieren“, sagte Ansah. 13.517 Zuschauer feierten ihn mit riesigem Applaus auf der Ehrenrunde. ARD-Experte Frank Busemann war begeistert. „Wir warten seit Jahrzehnten darauf. Das braucht die Leichtathletik, das tut so gut, so ein Ding auf die Bahn zu nageln“, sagte der frühere Weltklasse-Zehnkämpfer.