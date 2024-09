Jubiläumsrennen Äthiopischer Doppelsieg beim 50. Berlin-Marathon

Olympia-Ersatzmann Hendrik Pfeiffer belegte in 2:08:20 Stunden Platz 24, Filimon Abraham landete in 2:08:52 Stunden auf Rang 26. Im vorigen Jahr hatte Amanal Petros den deutschen Rekord auf 2:04:58 Stunden gesteigert. Abraham schaffte es nach schnellem Start am Ende nicht mehr, in die Nähe des Rekordes zu kommen.