Basketball : Alba Berlin setzt Niederlagenserie gegen Barcelona fort

Berlin Alba Berlin hat seinen Negativlauf in der Basketball-Euroleague fortgesetzt und die achte Niederlage in Serie kassiert. Der deutsche Meister unterlag daheim vor 8916 Zuschauern dem Favoriten FC Barcelona trotz großen Kampfes knapp mit 86:88 (46:45).

Im zweiten Abschnitt wachten die Gastgeber dann auf, sie nahmen den Kampf an, verteidigten nun deutlich intensiver und machten es so Barcelona deutlich schwerer. Punkt für Punkt kamen sie so wieder heran. Kurz vor dem Seitenwechsel brachte Christ Koumadje sein Team nach langer Zeit wieder in Führung (41:39).