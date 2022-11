Weltranglisten-Erster : Alcaraz sagt für ATP Finals und Davis Cup ab

Berlin Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz wird bei den Tennis-Höhepunkten am Saisonende fehlen. Der 19 Jahre alte Spanier sagte für die ATP Finals der besten acht Profis der Saison in Turin und die Davis-Cup-Endrunde ab.

Der Sieger des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbes wird Ende November daheim in Málaga ermittelt. Alcaraz hatte am Freitag beim Masters-Turnier in Paris wegen einer Bauchmuskelverletzung im Halbfinale aufgegeben.