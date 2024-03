Tennis Alcaraz und Medwedew erneut im Finale von Indian Wells

Im Finale trifft Alcaraz wie im Vorjahr auf Daniil Medwedew. Der 28 Jahre alte Russe setzte sich in seinem Halbfinale ebenfalls in drei Sätzen mit 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 gegen Tommy Paul (26) aus den USA durch. Dabei lag Paul im Tiebreak des zweiten Satzes mit 3:2 vorn, verlor dann aber fünf Punkte in Serie, nachdem er umgeknickt war. Nach einer Pause und einer Behandlung am Knöchel wirkte der US-Amerikaner im dritten Satz angeschlagen, Medwedew gewann am Ende souverän.