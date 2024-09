Aus bei den US Open Zverev braucht neue Impulse

Jetzt oder nie? In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen gibt Alexander Zverev seinen Fans Anlass zu denken: Jetzt packt er‘s, dieses Mal wird es was mit dem ersten Grand-Slam-Sieg. Novak Djokovic schon ausgeschieden, Carlos Alcaraz ebenfalls – die Chancen standen selten so gut wie bei diesen US Open. Erst im Finale hätte Zverev auf einen Gegner treffen können, der in der Weltrangliste vor ihm steht: Jannik Sinner.