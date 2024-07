Vor Olympia in Paris Alles für die Fahne: Schröders vehemente Eigenwerbung

Ganz klar gegen Schröder in dieser Position spricht seine Olympia-Bilanz. Der Basketballer war noch nie aktiv bei den Spielen dabei. Als sich sein Team 2021 für Tokio qualifizierte, konnte der Spielmacher aus versicherungstechnischen Gründen nicht mitspielen. Seine Widersacher Reitz (Gold 2016 in Rio sowie Bronze 2008 in Peking) sowie Zverev (Gold im Einzel 2021 in Tokio) sind hochdekorierte Olympia-Teilnehmer und dürften damit auch einem breiteren Kern des Olympia-Teams persönlich besser bekannt sein als Schröder.