Leichtathletik Alles für Olympia: Mihambos langer Weg von Mexiko nach Paris

Das Autogramm von Malaika Mihambo war nach der geglückten Rückkehr zu Meisterschaften eine gefragte Ware. Viele Gelegenheiten gibt es für die Fans in nächster Zeit nicht mehr, sich wie in Leipzig ihre T-Shirts mit der Unterschrift der besten deutschen Leichtathletin verzieren zu lassen. An diesem Freitag tritt die seit wenigen Wochen 30-Jährige noch beim Istaf Indoor in Berlin an, dann beendet sie ihre Hallensaison.