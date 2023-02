Handball : Alles unverändert: Favoritensiege in der HBL

Alles unverändert: Favoritensiege in der HBL

Frankfurt/Main Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der Handball-Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter Füchse Berlin.

Die Mannheimer kamen gegen den TVB Stuttgart zu einem 41:27 (22:16) und schoben sich mit 33:7 Punkten wieder auf Rang zwei hinter dem Hauptstadt-Club (35:5), der bereits am Samstag mit 29:25 gegen die HSG Wetzlar gewann.

Drei Tage nach der 32:25-Gala in der Champions League gegen Telekom Veszprem tat sich Magdeburg im Duell mit dem HSV Hamburg von Beginn an schwer und lag nach 40 Minuten beim 19:22 sogar mit drei Toren zurück. Erst in der Schlussphase erzwang der Favorit, bei dem Kay Smits mit zwölf Toren herausragte, den mühevollen Arbeitssieg.