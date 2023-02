WM in Planica : „Alles Zugabe“: Althaus' Chance auf vier Skisprung-Titel

Planica Viermal Gold im Skispringen bei einer einzigen WM hat noch niemand geholt. Katharina Althaus hat nun diese Chance - sie selbst und ihr Trainer sind aber jetzt schon glücklich.

Für Katharina Althaus ist im slowenischen Planica gerade einmal Halbzeit. Nach Einzel-Gold am Donnerstag und Team-Gold am Samstag sang die 26 Jahre alte Allgäuerin mit ihren Teamkolleginnen gleich mehrere Male laut und inbrünstig:

„Die Nummer eins der Welt sind wir.“ Was ist noch drin für Deutschlands Nummer eins, die im Mixed am Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) ihren dritten Titel ansteuert? „Ich bin einfach so froh, dass ich jetzt schon zwei Medaillen hab - zweimal Gold, das ist natürlich Wahnsinn. Alles, was jetzt kommt, ist Zugabe“, sagte Althaus.