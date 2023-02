Ski alpin : Alpin-Chef Maier über Förderung: Wettkampf-Gen entwickeln

Courchevel Alpin-Chef Wolfgang Maier sieht bei der Ausbildung neuer deutscher Ski-Talente Verbesserungsbedarf.

„Wir müssen dieses Wettkampf-Gen entwickeln. Es ist am Ende nicht wichtig, wer am schönsten runterfährt, sondern wer am schnellsten ist. Das betrifft die komplette Philosophie der Ausbildung. Das müssen wir unbedingt schärfen“, forderte der 62-Jährige bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich: „Uns fehlen ab und zu ein bisschen die Killer“.