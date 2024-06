Fan-Event in Köln Deutsch-amerikanischer NFL-Profi ist Hauptdarsteller in einer Netflix-Doku

Eine Sportkarriere kann man eigentlich kaum planen. Es braucht zum Beispiel Talent, viel harte Arbeit und die nötige Portion Glück, um irgendwann einmal zu den weltweit Besten seines Fachs zu gehören. So wie Amon-Ra St. Brown. Footballprofi bei den Detroit Lions in der US-Liga NFL. Der 24 Jahre alte Deutsch-Amerikaner hat es geschafft. Das belegen nicht nur die Statistiken, sondern auch die Tatsache, dass sein Club ihn im April mit einem Rekordvertrag ausstattete und zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position des Wide Receivers (Passempfänger) machte. 120 Millionen Dollar zahlt das Team aus dem Bundesstaat Michigan St. Brown in den kommenden vier Jahren, was ihn zu einem der bestbezahlten deutschen Sportler machen dürfte.