Tennis : Andrei Rubljow kritisiert russischen Angriffskrieg

Dubai Der russische Tennis-Profi Andrei Rubljow hat den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verurteilt.

„Es ist verrückt, dass so viele ganz normale Bürger leiden und sterben. Man kann nicht so tun, als ob nichts passiert, denn es ist schrecklich“, sagte er nach seinem Halbfinalsieg gegen Olympiasieger Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Dubai.