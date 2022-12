Rekord in Melbourne : Anna Elendt gewinnt Bronze bei Schwimm-Kurzbahn-WM

Anna Elendt gewinnt bei der Kurzbahn-WM Bronze 100 Meter Brust. Foto: Oliver Weiken/dpa

Melbourne Brustschwimmerin Anna Elendt hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne Bronze gewonnen. Über 100 Meter schlug die 21 Jahre alte Frankfurterin in 1:04,05 Minuten an und unterbot dabei ihren eigenen deutschen Rekord um zwei Hundertstelsekunden.

Elendt profitierte aber von der Disqualifikation der Litauerin Ruta Meilutyte, die ursprünglich vor Elendt angeschlagen hatte. Für die Deutsche ist es nach Silber bei den Langbahn-Titelkämpfen in Budapest in diesem Jahr bereits das zweite WM-Edelmetall über 100 Meter Brust.

