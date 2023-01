Radsport : Astana verpflichtet Ex-Weltmeister Cavendish

Alicante Gerüchte gibt es schon sehr lange, nun ist der Deal fix. Mark Cavendish fährt in diesem Jahr für das Radteam Astana und will bei der Tour de France einen Rekord aufstellen.

Cavendish will den Rekord

Schon in der vergangenen Woche waren Fotos von Cavendish aufgetaucht, wie er am Flughafen Alicante sein Gepäck in ein Astana-Teamfahrzeug lud. Die Equipe hält in Spanien ein Trainingslager ab. Teamchef Alexander Winokurow hatte bereits im Dezember bestätigt, Kontakt zu Cavendish aufgenommen zu haben. Lediglich die offizielle Bestätigung fehlte noch.