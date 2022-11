Tennis : ATP Finals: Djokovic für Kühnen der Favorit

Novak Djokovic bei der Spielerpräsentation in Turin. Foto: Andrea Alfano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Turin In Abwesenheit von Titelverteidiger Alexander Zverev glaubt der frühere Tennisprofi und Davis-Cup-Kapitän Patrik Kühnen an einen Sieg von Novak Djokovic bei den ATP Finals.

„Für mich ist Novak Djokovic der Topfavorit, weil er sich mit zwei Erfolgen in Tel Aviv und Astana nach der längeren Pause mit zwei Siegen zurückgemeldet hat. Auch wenn er das Finale in Paris gegen Holger Rune verloren hat, ist er zum richtigen Zeitpunkt voll da“, sagte Sky-Experte Kühnen (56) vor dem Turnierauftakt am Sonntag in Turin der Deutschen Presse-Agentur. „Er ist auch der Spieler, der die größte Frische mit bringt - körperlich und geistig. Und er wird auch absolut heiß sein aufs Turnier“, begründete Kühnen.