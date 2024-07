Tennis „Auf einem Bein“ - Zverev scheidet verletzt in Wimbledon aus

Zverevs Schicksal erinnert ein wenig an sein Drama von den French-Open-2022, als er sich in Topform im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer am Fuß verletzte. Diesmal ist die Verletzung nur bei weitem nicht so schlimm. „Irgendwann fängt man wirklich an zu glauben, dass es für einen nicht gedacht ist“, meinte Zverev.