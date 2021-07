Olympia : „Auf Wolke sieben“: Ovtcharov holt Tischtennis-Bronze

Tokio Die Vorbereitung auf das Bronze-Match verläuft alles andere als optimal. Dimitrij Ovtcharov kann sich nicht in der Olympia-Halle vorbereiten. Dann beweist Ovtcharov aber wieder eine Wahnsinns-Moral.

„Gestern wollte ich aufhören mit Tischtennis. Mein Vater hat gesagt: Wenn du heute gewinnst, Dima, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und er hat Recht gehabt“, sagte Ovtcharov am Freitag in Tokio nach seinem Sieg in 4:3 Sätzen (13:11, 9:11, 6:11, 11:4, 4:11, 15:13, 11:7) gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan, den 19 Jahre alten Shootingstar der Branche. Zum zweiten Mal nach 2012 in London kehrt der frühere Weltranglisten-Erste mit Einzel-Bronze von Olympia zurück.