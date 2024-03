Eishockey Augsburger Panther sportlicher Absteiger aus der DEL

Als sechstes Team sicherten sich derweil die Schwenninger Wild Wings die Teilnahme am Playoff-Viertelfinale, das in zwei Wochen beginnt. Die Wild Wings gewannen 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) gegen den Tabellendritten Straubing und können auch am letzten Spieltag am kommenden Freitag nicht mehr aus den Top-6 verdrängt werden. Die Kölner Haie, die Adler Mannheim, der ERC Ingolstadt und die Nürnberg Ice Tigers spielen hingegen vom kommenden Sonntag an noch zwei weitere Viertelfinalisten aus.