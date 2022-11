Europameisterschaft : Aus für DHB-Frauen: Sieg gegen Rumänien reicht nicht

Julia Maidhof (oben) setzt sich am Wurfkreis gegen die Abwehr der Rumäninnen durch. Foto: -/Kolektiff Images/dpa

Skopje Zum Abschluss der EM-Hauptrunde zeigen die deutschen Handballerinnen eine starke Leistung. Lohn ist ein klarer Sieg gegen Rumänien. Für das Spiel um Platz fünf reicht das trotzdem nicht.

Heimflug statt Bonusspiel: Das bittere EM-Aus ereilte Deutschlands Handballerinnen vor dem Fernseher im Teamhotel. Keine drei Stunden durfte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch nach dem überzeugenden 32:28 (16:14)-Sieg gegen Rumänien zum Abschluss der Hauptrunde auf den Einzug ins Spiel um Platz fünf in Ljubljana hoffen. Dann war die Europameisterschaft durch das 42:25 der Niederlande gegen Montenegro für die DHB-Auswahl abrupt vorbei.

„In der Summe ist es natürlich enttäuschend, weil unser großes Ziel Ljubljana war. Wir werden weiter an uns arbeiten“, versprach Co-Kapitänin Emily Bölk zum Abschied. Mit 5:5 Punkten schob sich das Oranje-Team in der Tabelle der Gruppe II an Deutschland vorbei auf Rang drei und zerstörte damit die leise Hoffnung auf ein kleines Happy End bei der Endrunde.