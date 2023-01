Australian Open : Aus im Doppel: Siegemund legt Fokus auf das „große Match“

Melbourne Tennisspielerin Laura Siegemund kann sich bei den Australian Open komplett auf ihr Drittrunden-Match im Einzel konzentrieren.

„Es war ein schwieriges Match“, sagte Siegemund hinterher: „Ich war heute auch nicht ganz so explosiv wie sonst und konnte am Netz nicht so viel helfen.“ Am Samstagabend (nicht vor 19.00 Uhr Ortszeit/9.00 MEZ) kämpft die Schwäbin im Einzelwettbewerb gegen die an Nummer vier gesetzte Französin Caroline Garcia um den Einzug ins Achtelfinale.