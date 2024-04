Tennis Aus in Runde zwei: Kurzes Comeback von Nadal in Barcelona

In der ersten Runde hatte Nadal auf seinem Lieblingsbelag gegen den Italiener Flavio Cobolli souverän in zwei Sätzen gewonnen. Wegen einer langwierigen Hüftverletzung nach den Australian Open im Januar 2023 hatte er alle Turnier-Teilnahmen abgesagt. In diesem Jahr hatte der Spanier vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Brisbane sein Comeback gegeben, sich dort aber erneut verletzt und danach bis zu seinem Barcelona-Auftritt kein Match mehr bestritten.