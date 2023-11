American Football Aus „Kinderschuhen“ zu Olympia: Flag Football im Aufwind

Das deutsche Flag-Nationalteam der Frauen wurde 2021 gegründet und sicherte sich bei der diesjährigen EM Bronze. Das Team der Männer holte 2023 sogar EM-Gold. Für Ex-NFL-Profi Markus Kuhn ist das ein starkes Zeichen. „Das zeigt, obwohl wir noch in den Kinderschuhen dieser Sportart in Deutschland stecken, dass wir bereits jetzt auf einem Topniveau in Europa spielen“, sagt Kuhn, selbst an der Seite von Stevens Flag-Botschafter. Bei der olympischen Premiere hofft er auf Medaillen.