Oberschenkelprobleme : Australian Open: Djokovic-Verletzung weiter gibt Rätsel auf

Melbourne Novak Djokovic leidet - aber wie schwerwiegend ist seine Oberschenkel-Verletzung wirklich? Darüber rätselt die Szene bei den Australian Open. Im Achtelfinale braucht der Serbe seine beste Fitness.

„Mit Sicherheit hat er was“, verteidigte Boris Becker seinen ehemaligen Schützling bei Eurosport: „Wenn er nichts hätte, würde er das auch nicht machen.“ Der frühere Tennisstar sprach die viele Behandlungspausen des 35-Jährigen in Melbourne an, zudem ließ sich der 21-malige Grand-Slam-Turniergewinner beim Drittrundensieg gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov mit schmerzverzerrtem Gesicht gelegentlich auf den Hartplatz fallen. In den Ballwechseln selbst war ihm die Verletzung am linken Oberschenkel aber kaum anzumerken.