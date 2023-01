Tennis-Grand-Slam-Turnier : Australian Open: Siegemund weiter - Aus für Maria

Steht in Melbourne in Runde zwei: Laura Siegemun. Foto: Frank Molter/dpa

Melbourne Laura Siegemund hat ein kollektives Erstrunden-Aus der deutschen Tennis-Frauen bei den Australian Open verhindert.

Die 34-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen die Italienerin Lucia Bronzetti mit 2:6, 6:4 und 6:3 durch und trifft in der zweiten Runde auf die Rumänin Irina-Camelia Begu. Die vier anderen deutschen Starterinnen in Melbourne waren an der Auftakthürde gescheitert.