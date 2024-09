Baseball-Bundesliga Bonn Capitals spielen um die Meisterschaft

Nach 2022 entscheidet sich die Meisterfrage also erneut zwischen den beiden stärksten Teams aus der Nord-Liga. Die Spiele im Stadion in der Bonner Rheinaue beginnen am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Am 14. und 15. September folgen die Spiele drei und eventuell Spiel vier in Paderborn. Sollte dann immer noch keine Entscheidung gefallen sein, treffen beide Teams am 21. September – dann erneut in Bonn – aufeinander.