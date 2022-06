Baseball : Caps gewinnen auch gegen Rotterdam

Bonn Capitals Sammy Steigert in Aktion. Foto: Thomas Schönenborn

Bonn Bei europäischen Topturnier um den Champions Cup sind die Baseballer der Bonn Capitals weiter auf der Erfolgsspur. Im zweiten Gruppenspiel gegen Rotterdam fuhren sie auch den zweiten Erfolg ein und kämpfen nun um den Gruppensieg.

Der Baseball-Bundesligist Bonn Capitals macht das europäische Topturnier um den Champions Cup langsam aber sicher zu seinem Turnier. Bei endlich besserem Wetter gelang der Mannschaft von Cheftrainer Max Schmitz im zweiten Spiel der zweite Sieg. Nach dem 6:3 über Ostrawa am Mittwoch gewannen die Gastgeber im Stadion an der Rheinaue auch gegen das holländische Spitzenteam Curacao Neptunus Rotterdam mit 8:5. Das dritte Spiel des deutschen Vizemeisters am Donnerstagabend war bis zum Redaktionsschluss noch nicht beendet.