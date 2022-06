Europäisches Baseball-Turnier in Bonn : Gewinnen Sie Karten für den Champions Cup in der Rheinaue

Bonn Die Bonn Capitals richten vom 7. bis 11. Juni den europäischen Champions Cup im Baseball-Stadion in der Bonner Rheinaue aus. Für den Turniertag am 8. Juni verlost der General-Anzeiger Tagestickets.

Das Baseball-Stadion in der Bonner Rheinaue wird vom 7. bis zum 11. Juni Schauplatz eines europäischen Turniers. Beim Champions Cup treten die besten acht Teams Europas gegeneinander an – jeweils zwei aus Deutschland, Italien, Tschechien und den Niederlanden. Mit dabei sind auch die Bonn Capitals.

Für den Turniertag am Mittwoch, 8. Juni, verlost der General-Anzeiger 3x2 Tagestickets. Dazu müssen Sie folgende Frage beantworten: Wie viele Bälle liefert der Europäische Verband für den Champions Cup in Bonn? Wenn Sie die Antwort nicht direkt wissen, können Sie einen Blick in unseren Vorbericht auf das Turnier werfen .

Das Gewinnspiel läuft bis Dienstag, 7. April, um 12 Uhr. Zur Teilnahme schicken Sie eine E-Mail an online@ga.de. Bitte geben Sie dabei Ihren vollständigen Namen und Adresse an. Die Gewinner werden am Dienstagnachmittag unter der angegebenen Mail benachrichtigt, die Tickets werden an der Tageskasse zur Abholung hinterlegt.