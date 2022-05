Mit 46 Jahren : Langjähriger DBB-Kapitän Okulaja gestorben

Ademola Okulaja (Mitte) bei der Europameisterschaft 2007 in Spanien. Foto: dpa/A2609 epa efe Montserrat T Die

Köln Mit nur 46 Jahren ist der frühere Nationalmannschaftskapitän Ademola Okulaja gestorben. Der deutsche Basketball reagierte geschockt auf die Nachricht.

Der deutsche Basketball trauert um den langjährigen Nationalmannschaftskapitän Ademola Okulaja. Der gebürtige Nigerianer, an der Seite von Dirk Nowitzki Bronzemedaillen-Gewinner bei der WM 2002, starb in Berlin am Dienstag im Alter von 46 Jahren. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) bekannt.