WM in Japan Basketballer mit gutem WM-Start - Sorgen um Franz Wagner

Ein Ausfall von Franz Wagner an seinem 22. Geburtstag am Sonntag (10.30 Uhr/Magentasport) gegen Mitfavorit Australien würde die Ambitionen der Deutschen früh dämpfen. Wagner gilt neben Schröder (14 Punkte) als absoluter Schlüsselspieler des Teams, das in ähnlicher Zusammenstellung vor einem Jahr EM-Bronze gewann. Schröder sagte jüngst über Wagner: „Er wird in den nächsten Jahren in der NBA, aber auch bei der Nationalmannschaft das Gesicht komplett sein.“ In den kommenden Stunden wird der Flügelspieler in Japan zunächst das Gesicht der Ungewissheit sein.