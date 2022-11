Basketballerinnen siegen in EM-Quali gegen Nordmazedonien

Skopje Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat ihren dritten Sieg in der EM-Qualifikation eingefahren. Die deutsche Auswahl besiegte in Skopje Nordmazedonien deutlich mit 71:47 (27:35).

Die deutsche Auswahl brauchte etwas, um in der nur spärlich besetzten Kale Sports Hall in Skopje in die Partie zu finden. Allerdings konnte sich auch Nordmazedonien nicht entscheidend in Szene setzen. So war das erste Viertel ausgeglichen. Danach verloren die Deutschen den Faden. Vorne fanden zu viele Bälle nicht den Weg in den Korb, hinten konnten die Gastgeberinnen nicht gut genug gestört werden. Die Quittung waren nur neun eigene Punkte.