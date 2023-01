WorldTour-Auftakt : Bauhaus gewinnt erste Etappe der Tour Down Under

Bauhaus gewinnt erste Etappe der Tour Down Under

Tanunda Phil Bauhaus hat gleich zu Beginn der Radsport-Saison für den ersten deutschen Erfolg gesorgt. Der 28-Jährige gewann bei der Tour Down Under den Sprint der ersten Etappe vor den beiden Australiern Caleb Ewan und Michael Matthews.

In dem von einem Sturz beeinflussten Finale in Tanunda ging Bauhaus früh in den Wind und feierte letztlich nach Auswertung des Zielfotos seinen 20. Profi-Sieg. In der Gesamtwertung liegt Prolog-Sieger Alberto Bettiol aus Italien nun sechs Sekunden vor Matthews.