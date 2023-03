Bundesliga : Bayern-Basketballer mit Arbeitssieg gegen Schlusslicht

Bayreuth Die Basketballer des FC Bayern München haben sich beim Tabellenschlusslicht der Basketball-Bundesliga medi Bayreuth zu einem 80:79 (46:52)-Auswärtserfolg gemüht.

Die Bayern begannen ohne Rhythmus und erzielten in den ersten fünf Minuten nur sechs Punkte. Auf der Gegenseite führte Brandon Childress Bayreuth zum 25:14-Start. Die Gäste hatten auch gegen den zweiten Bayreuther Aufbauspieler Otis Livingston Probleme. Die Gastgeber kamen immer wieder an die Freiwurflinie und behaupteten zur Pause eine 52:46-Führung.

Nach 27 Minuten gingen die Münchener das erste Mal in Führung, bei einem 13:0-Lauf hielten sie Bayreuth vier Minuten lang ohne Punkte. Absetzen konnten sich die Bayern aber nicht, zwei Minuten vor Schluss brachte Bastian Doreth Bayreuth mit 77:76 in Führung. Münchens Neuzugang Zylan Cheatham erzielte vier Punkte in Serie, Bayreuth verfehlte in den Schlusssekunden einen Dreier zum Ausgleich. Der ehemalige NBA-Spieler Cheatham lieferte ein starkes Debüt und war mit 18 Zählern zusammen mit Othello Hunter Bayerns Topscorer.