Basketball : Bayern holen BBL-Pokal - „Nimmt uns Druck“

Oldenburg Die Bayern-Basketballer spielen bislang eine durchwachsene Saison. Mit dem Titel im Pokal erfüllen sie aber früh eine Vorgabe ihres Präsidenten - und tanken Selbstvertrauen für die nächsten Wochen.

Hainer lobt Auftritt der Mannschaft

Rubit-Verletzung trübt Bayern-Freude

Rubit wurde am Sonntag bereits operiert. „Er wird gerade operiert in Murnau in der Nähe von München. Es sieht nicht gut aus, es ist eine Verletzung der Achillessehne. Es sieht nicht gut aus“, sagte Geschäftsführer Marko Pesic vor dem Endspiel bei MagentaSport. „Die Saison ist für ihn beendet. Das hat uns noch einmal mehr zusammenrücken lassen“, sagte Pesic nach der Partie. An Krücken und mit Tränen in den Augen war der 33 Jahre alte Amerikaner am Samstagabend aus der Halle gehumpelt. Rubit war in der zweiten Halbzeit umgeknickt.