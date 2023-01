Euroleague : Bayerns Basketballer rücken näher an Playoff-Ränge

München Der FC Bayern München kommt in der Basketball-Euroleague immer näher an die begehrten Playoff-Ränge heran.

Auch im dritten Viertel behielten die Bayern die Führung. Bologna konnte zwar immer wieder verkürzen (49:51/24.), die Bayern reagierten allerdings stets mit einer guten Serie. So ging der Club mit einem Elf-Punkte-Vorsprung (66:55) in den Schlussdurchgang und ließen sich mit einer konzentrierten Vorstellung den insgesamt sechsten Heimsieg nicht mehr nehmen. Beste Schützen bei den Münchnern waren Rubit mit 18 Punkten und Winston mit 15 Zählern.

Während das Trinchieri-Team am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) in der Bundesliga die BG Göttingen empfängt, geht es in der Basketball-Königsklasse am Dienstag (20.30 Uhr/Magentasport) im spanischen Valencia weiter.