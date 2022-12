Basketball : Bayerns Bonga kann sich Rückkehr in NBA vorstellen

München Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga, der im August von den Toronto Raptors zum FC Bayern wechselte, kann sich eine Rückkehr in die nordamerikanische Profiliga NBA vorstellen.

„Im Moment bin ich in einer Phase meines Lebens, in der ich erstmal Stabilität schaffen möchte“, sagte Bonga. Am Ende seiner Zeit in Toronto war er nicht mehr erste Wahl gewesen. „Ob ich in drei, vier Jahren nochmal in die NBA zurückkehre, ist gerade schwer zu beantworten. Es ist auch eine Möglichkeit, für den Rest meiner Karriere hier zu bleiben. Ich genieße gerade jeden Moment in vollen Zügen und habe wieder unheimlich viel Spaß am Basketball.“