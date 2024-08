Elite16-Turnier am Rothenbaum Beach-Volleyball: Niederlagen für Ludwig/Lippmann in Hamburg

Beach-Volleyballerin Laura Ludwig ist mit zwei Niederlagen in ihr internationales Abschiedsturnier gestartet. An der Seite ihrer Partnerin Louisa Lippmann verlor die 38-Jährige beim Elite16-Turnier am Hamburger Rothenbaum zunächst 1:2 (25:23, 17:21, 13:15) gegen die Schweizerinnen Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder.