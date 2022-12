Reitsport : Beerbaum verteidigt sich: „Mit Sicherheit kein Tierquäler“

Berlin Der mehrfache Olympiasieger Ludger Beerbaum war nach einem TV-Beitrag im Januar wegen seines Umgangs mit Pferden in die Kritik geraten. Nun hat er die Vorwürfe zurückgewiesen.

„Nur mit einem Strick um den Hals können wir keinen Springwettbewerb und keine Dressur bestreiten“, sagte der mehrfache Olympiasieger in einem Interview des „Spiegel“. Pferde müssten geformt, Reize gesetzt werden „über Zügel, mit einem Gebiss, einer Gerte oder auch Sporen. Tiergerecht eingesetzt ist das absolut okay. Natürlich darf kein Pferd verletzt werden“.

Versteckte Kamera filmt fragwürdige Szenen

Der 59 Jahre alte Beerbaum, der auch selbst Pferde züchtet und mit ihnen handelt, war im Januar in die Kritik geraten, nachdem RTL heimlich aufgenommene Filmsequenzen von seinem Reiterhof veröffentlicht hatte. Zu sehen waren unter anderem Szenen, in denen Pferde vermeintlich gequält wurden. „Ich bin mit Sicherheit kein Tierquäler“, sagte Beerbaum dem „Spiegel“. Der Beitrag rücke ihn in ein völlig falsches Licht. „Ich kann mir gut vorstellen, dass einige der Bilder unschön wirken, vor allem auf Leute, die nicht einschätzen können, was da gerade vor sich geht.“