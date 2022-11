Biathlon : Benedikt Doll will Karriere bald beenden

Benedikt Doll will Karriere bald beenden

Will nach seiner Karriere nichts mit dem Thema Biathlon machen: Benedikt Doll. Foto: Daniel Karmann/dpa

Berlin Benedikt Doll will in naher Zukunft seine Biathlon-Karriere beenden. „Entweder höre ich nach dieser oder nach der nächsten Saison auf“, sagte der 32-Jährige im Interview mit Eurosport.

Letzter verbliebener Star

Nach seiner Karriere will der passionierte Koch Doll neue Wege gehen und nicht wie zum Beispiel Lesser oder Andreas Birnbacher Trainer werden. „Ich will einfach irgendwas anderes machen, das ist für mich der Hintergrund. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das nichts mit Biathlon zu tun haben“, erklärte der Schwarzwälder, der an der Hochschule Furtwangen Marketing und Vertrieb studiert hat.