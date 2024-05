Challenge120 Bereit fürs Extrem der Extreme: 120 Triathlon-Langdistanzen

Geboren 1987 in Stuttgart, legte Deichmann 2012 an der Universität von Jönköping in Schweden seinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften ab, zwei Jahre später folgte ein Master in Wirtschaft und Entwicklung an der Wirtschaftsuniversität von Kopenhagen in Dänemark. Nachdem er von 2015 bis 2017 als Sales Manager bei einer schwedischen IT-Firma gearbeitet hatte, wurde aus Deichmann ein „selbstständiger Abenteurer, Extrem-Athlet, Autor und Redner“.