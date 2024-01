Eiskunstlauf Berliner Paar Hase/Wolodin verpasst EM-Medaille

„Ich bin glücklich über den bisherigen Weg. Es ist aber nicht schlimm, wenn es nicht so steil weitergeht“, meinte Hase schon vor der EM. Dass sie so schnell recht behalten sollte, hätte die den Tränen nahe gewesene, enttäuschte Läuferin sicher nicht erwartet. Auch die deutschen EM-Dritten von 2023 hatten nicht ihren besten Tag. Dabei patzte nicht Robert Kunkel, obwohl er vor der EM lange durch Rückenbeschwerden beeinträchtigt war, sondern seine Partnerin: Wie in der Kurzkür drehte sie den Salchow nur zweimal. „Ich bin schon etwas traurig, nicht das zu zeigen, woran ich so lange gearbeitet habe, nämlich an den Sprüngen“, sagte Hocke enttäuscht.