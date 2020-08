Gold bei den Olympischen Spielen : Tennislegenden Becker und Stich vereinigen 1992 die Gegensätze

Bonn Sie mochten sich nicht und sprachen fast kein Wort miteinander. Und dennoch gewannen Boris Becker und Michael Stich bei den Olympischen Spielen 1992 im Doppel die Goldmedaille.

Großer Ehrgeiz stachelt beide an

Becker und Stich schließen Pakt

Jahre später bestätigte Becker das Stillschweigeabkommen: „Zwischen den Ballwechseln haben wir eigentlich gar nicht miteinander gesprochen, denn wir mochten uns nicht wirklich“, sagte der Rotschopf über die Zweckgemeinschaft, aber: „Wir haben einen Pakt geschlossen: ,Hey, wir müssen uns nicht mögen, aber wir sind Profis‘.“ Der Plan: Treffen eine halbe Stunde vor dem Spiel, etwas aufwärmen – und dann, wie Becker meinte: „Geben wir unser Bestes – mit deiner Technik und meinem Stil haben wir eine Chance.“ Und das war gut genug, um die Konkurrenz auf dem trockenen Sandplatz in Barcelona in Schach zu halten.

Zu ihrem Nutzen geriet, dass beide im Einzel früh ausgeschieden waren. So konnten sie ihre ganze Konzentration auf „ihr“ Doppel lenken. Es waren zermürbende Spiele, die sie in der Hitze von Barcelona durchzustehen hatten. Doch das an Nummer sechs gesetzte deutsche Duo zeigte sich widerstandsfähig. Der erste große Härtetest wartete im Viertelfinale gegen die Lokalmatadoren Sergio Casal/Emilio Sanchez, gegen die sie vor 6000 fanatischen Fans in fünf Sätzen kurz vor Mitternacht gewannen. Nicht einmal 24 Stunden später kämpften sie sich gegen die Argentinier Javier Frana/Christian Miniussi ins olympische Finale – ebenfalls in fünf Sätzen. Sie hatten sich angenähert. „Es stellte sich dieser Groove ein, und wir fühlten uns richtig als Teil der Olympischen Spiele“, sagte Becker, der Profi.