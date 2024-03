Wintersport Biathletin Preuß macht weiter

In der neuen Saison will die Skijägerin, die ihre gesamte Karriere mit gesundheitlichen Rückschlägen und Verletzungen zu kämpfen hat, wieder angreifen. „Wenn ich gesund und fit bin, bin ich absolut in der Lage, vorn mitzukämpfen. Das gute Gefühl nehme ich auf alle Fälle mit und dass, ich das Potenzial in mir habe“, sagte Preuß.