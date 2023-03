Weltcup : Biathletin Schneider fehlt im Einzel von Östersund

Östersund Biathletin Sophia Schneider fehlt zum Auftakt des vorletzten Saison-Weltcups im schwedischen Östersund. Die 25-Jährige startet aufgrund eines Infektes der oberen Atemwege nicht im Einzel über 15 Kilometer (13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) und setzt auch mit dem Training aus.

Schneider, die bei der Heim-WM in Oberhof mit der Staffel Silber gewonnen hatte, musste bereits in der Vorwoche im tschechischen Nove Mesto in der Verfolgung sowie in der Mixed-Staffel aussetzen. Da war von anhaltenden muskulären Problemen im Schulter- und Halswirbelbereich die Rede gewesen.