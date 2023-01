Weltcup : Biathletin Vanessa Hinz feiert Comeback in Pokljuka

Biathletin Vanessa Hinz feiert Comeback in Pokljuka

Pokljuka Die dreifache Staffel-Weltmeisterin Vanessa Hinz feiert beim Biathlon-Weltcup im slowenischen Pokljuka ihr Comeback.

Die 30-Jährige kam in dieser Saison bislang im IBU-Cup zum Einsatz und habe sich durch gute Leistungen für eine Rückkehr ins Aufgebot des Deutschen Skiverbandes empfohlen, erklärte Sportdirektor Felix Bitterling in einer Mitteilung. „Sie hat sich vor allem im läuferischen Bereich zurückgekämpft“, sagte er.

Hinz wurde im Sommer von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfen. Sie klagte nach der Sommer-WM in Ruhpolding Ende August über Rückenprobleme, wurde danach krank, riss sich das Außenband im linken Fuß und zog sich zudem noch eine Sehnenscheidenentzündung in der rechten Hand zu. Im IBU-Cup schaffte sie es in dieser Saison bereits drei Mal auf das Podest. „Die Challenge, mich über den IBU-Cup für die Weltcup-Mannschaft anzubieten, war nicht ganz leicht“, sagte Hinz. „Natürlich freue ich mich jetzt, die Chance im Weltcup zu bekommen.“