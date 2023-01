WM-Gold im Visier : Biathlon-Dominator Bö: Keine Pause bis Oberhof

Ruhpolding Johannes Thingnes Bö eilt im Biathlon-Weltcup von Sieg zu Sieg. Schwächen zeigt der Norweger in diesem Winter keine. Bei der Weltmeisterschaft in Oberhof könnte es bis zu sieben Medaillen geben.

Norwegens Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö will bei der Weltmeisterschaft in Oberhof mindestens zwei Goldmedaillen gewinnen.

Bö feierte in der Chiemgau Arena zwei Tage nach dem Staffel-Erfolg seinen neunten Saisonsieg im zwölften Rennen und führt unangefochten in der Gesamtwertung. Zur WM-Generalprobe ins italienische Antholz reist der 29-Jährige trotz anstrengender Wochen voll motiviert. „Ich werde alle drei Rennen machen“, sagte der fünfmalige Olympiasieger. Am Freitag geht es für die Männer in Südtirol mit dem Sprint weiter. Gewinnt Bö erneut, wäre es zum zweiten Mal in diesem Winter der fünfte Erfolg für ihn in Serie.