Corona-Folgen : Biathlon-Olympiasiegerin Eckhoff denkt an Karriereende

Oberhof Fast ein Jahr nach ihrer Corona-Infektion ist Tiril Eckhoff noch immer nicht wieder fit. Die Biathlon-Olympiasiegerin aus Norwegen zweifelt an ihrer Rückkehr.

Die Norwegerin sei „sehr unsicher“, ob sie noch einmal in den Weltcup zurückkehren werde, sagte die 32-Jährige in einem Interview mit ihrem Heimat-Fernsehsender NRK. „Ich bin in einem Denkprozess, da ich so sehr mit meiner Gesundheit kämpfe“, sagte die zehnmalige Weltmeisterin bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt im Fernsehen seit vielen Monaten: „Ich überlege immer noch, was ich tun werde, ob ich eine weitere Saison ertragen kann oder ob ich es sein lassen werde.“