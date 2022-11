Weltcup-Start : Biathlon: Regeländerungen in der neuen Saison

Biathlon: Regeländerungen in der neuen Saison

Kontiolahti Die neue Biathlon-Saison startet mit einigen Regeländerungen. Für einen Sieg gibt es nun deutlich mehr Punkte.

So fließen nach einem Beschluss des Weltverbandes die Ergebnisse der Weltmeisterschaften künftig nicht mehr in die Weltcup-Gesamtwertung ein, heißt ein WM-Sieg ist nicht mehr gleichzeitig auch ein Weltcupsieg. Somit wird es in Zukunft deutlich schwerer, die Bestmarke von Norwegens Rekord-Weltmeister Ole Einar Björndalen von 94 Weltcup-Erfolgen zu knacken - denn elf davon waren WM-Einzeltitel und vier Olympiasiege. Triumphe bei Winterspielen werden schon seit Sotschi 2014 nicht mehr als Weltcup-Erfolge mitgezählt.