Hohe Temperaturen : Biathlon-Weltcup in Ruhpolding soll wie geplant stattfinden

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding soll wie geplant stattfinden

Foto: Sven Hoppe/dpa

Ruhpolding Der Biathlon-Weltcup im bayerischen Ruhpolding soll trotz Regens und hoher Temperaturen in den vergangenen Tagen wie geplant stattfinden.

Derzeit ist in und um die Chiemgau Arena ein weißes Band mit den Strecken zu sehen, ansonsten dominiert das Grün der Wiesen das Bild. „Ein ganzes Dorf ist im Biathlonfieber und blickt mit Freude auf spannende Wettkämpfe und wünscht allen Sportlerinnen und Sportlern viel Glück und Erfolg!“, wurde Pfeifer in einer Mitteilung zitiert. Am Mittwoch ist zunächst das Einzel der Männer geplant, bis zum Sonntag folgen nach dem Einzel der Frauen noch zwei Staffelrennen und zwei Massenstarts.