NFL : Biden telefoniert mit Eltern von Footballprofi Hamlin

Cincinnati US-Präsident Joe Biden hat den Eltern des um sein Leben kämpfenden Footballprofis Damar Hamlin persönlich Mut zugesprochen.

In kritischem Zustand

Hamlin liegt nach einem Herzstillstand bei einem NFL-Spiel am vergangenen Montag auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Cincinnati. „Damar bleibt auf der Intensivstation in kritischem Zustand, wobei gestern und über Nacht Anzeichen einer Besserung festgestellt wurden“, ließ sein Club Buffalo Bills via Twitter verlauten.